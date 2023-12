Un parco di Natale da 3mila metri quadri al coperto: la nuova iniziativa di Lariofiere

Ha aperto a Lariofiere un parco divertimenti a tema natalizio totalmente al coperto: 3mila metri quadrati di divertimento tra pista del ghiaccio, autoscontri, gonfiabili, giostra, playground, pungiball, calci di rigore, Babbo Natale nella casetta, spazio cinema e varie animazioni per trascorrere le feste con gli amici e la famiglia, tutto accompagnato da merende, aperitivi e cocktail, ma non solo: è anche possibile festeggiare ricorrenze e organizzare momenti conviviali prenotando pranzi e cene all’interno del parco di Natale.

Il presidente di Lariofiere Fabio Dadati esprime soddisfazione per l’impegno della Fondazione nel voler proporre nuove iniziative che possano incontrare il favore della comunità:

"In pieno accordo con il Consiglio direttivo di Lariofiere stiamo lavorando per riuscire ad utilizzare la struttura il maggior numero di giorni l’anno in modo da rendere, dal punto di vista economico e gestionale, più efficiente e produttiva l’intera attività".

"Lo scorso 7 dicembre abbiamo offerto al pubblico un’occasione di aggregazione culturale con la proiezione in diretta della Prima Scaligera “Don Carlo” e, in anteprima, l’esposizione dei bozzetti dei costumi originali della costumista premio Oscar, Franca Squarciapino. L’evento ha riscosso grande apprezzamento dal pubblico che ha mostrato particolare interesse verso la qualità della proposta".

"In questa direzione fino al prossimo 7 gennaio l’offerta di Lariofiere con il Parco di Natale vuole essere una nuova occasione di intrattenimento ludico al coperto e con la possibilità di accedere a tutte le animazioni per il tempo che il visitatore desidera. Le prime due giornate di apertura hanno già registrato migliaia di visitatori e un notevole gradimento, pertanto, per il prosieguo dell’evento, questo lusinghiero risultato fungerà da stimolo per un progressivo miglioramento dell’offerta".