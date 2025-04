Un percorso di musiche e racconti per celebrare la Liberazione: questa l'iniziativa in programma per venerdì 25 aprile ad Albavilla.

L'iniziativa è del Corpo musicale Santa Cecilia

L'evento è in programma al Crotto Boeucc alle 21: “Poi spuntò l'alba” è un progetto organizzato dai giovani del Corpo Musicale S. Cecilia in onore dell'80esimo anniversario dalla Liberazione. L'iniziativa è stata possibile anche grazie al contributo di Regione Lombardia: l'evento è inserito nel bando regionale "Giovani Smart" e organizzato in collaborazione con l'Amministrazione comunale e l'associazione Ageo.

Il piccolo ensemble di giovani musicisti, guidato dal Maestro Michele Cappelletti e accompagnato dall'attrice Miriana Ronchetti, condurrà il pubblico attraverso un itinerario ideale di melodie e racconti, musica e ricostruzione storica, attraverso l'utilizzo di lettere e vari testi di memorie, alcuni anche inediti, tra i quali i racconti dell'albavillese Carlo Anzani, partigiano soprannominato Franz, che entrò alla testa della resistenza a Vercelli il 25 aprile 1945.

L'ingresso alla serata è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare per l'importante ricorrenza.