Un pieno di generosità per le missioni umanitarie in Ucraina

Una serata di eccezionale slancio generoso a Olgiate Comasco a favore della popolazione ucraina ancora oppressa dalla guerra.

“Una piadina per l’Ucraina”

L’idea messa in campo da Marco Luisetti, titolare della piadineria in via San Gerardo, ha coinvolto clienti affezionati, volontari di più associazioni, il gruppo Frontiere di Pace, il sindaco Simone Moretti e un centinaio di amici partecipanti alla serata di martedì: “Una piadina per l’Ucraina”. Dalle 18.30 un continuo afflusso di partecipanti, fino alle 22. L’intero incasso è stato immediatamente devoluto a Frontiere di Pace, gruppo di volontari che ha base nella parrocchia di Maccio e già attivo con 30 missioni in Ucraina.

Sinergia perfetta, risultato entusiasmante

A suggellare l’efficacia dell’iniziativa, condivisione a più livelli: circolo culturale Dislogo, col segretario Roberto Crimeni, confraternita Vinalium Regio, partecipazione di commercianti e di volontari attivi in varie associazioni come Università degli adulti, Cai, Auser, Amici di San Cataldo, For Soccer. Presente a dare supporto il sindaco Simone Moretti, in particolare con abbondanti porzioni di tiramisù, il vicesindaco Paola Vercellini, l’assessore Luca Cerchiari e la consigliere comunale Mariella Bernasconi.

Risultato notevole

A fine serata, tra incasso delle ottime piadine e bevande, torte e calici di vino su offerta, raccolti 1.213,70 euro. Un risultato che ripaga degli sforzi, confermando la solidale intuizione di Marco Luisetti a sostegno di Frontiere di Pace e delle missioni umanitarie in Ucraina. La prossima vedrà i volontari impegnati nel mese di novembre, portando a Kharkiv due furgoni carichi di generi di prima necessità.