Un pizzo per le Olimpiadi donato a Regione

"È stato un onore per me, e per tutte le merlettaie della scuola", ha dichiarato la merlettaia Angela Vago

Il merletto di Novedrate sbarca in Regione Lombardia: consegnato al presidente Attilio Fontana un pizzo dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

L’incontro in Regione

Quello del 20 gennaio è stato un incontro destinato a rimanere per sempre nella memoria della comunità: a Palazzo Lombardia, il sindaco Serafino Grassi, il vicesindaco Pasquale Brosio, l’assessore all’Innovazione tecnologica Chantal Beneggi e due merlettaie della Scuola del Pizzo di Novedrate, Michela Corrias e Angela Vago, sono stati ricevuti dal presidente di Regione Attilio Fontana e dall’assessore regionale Alessandro Fermi.

Il dono delle merlettaie

In questa occasione i rappresentanti dell’Amministrazione comunale presenti e le due merlettaie hanno consegnato il Pizzo di Milano Cortina Olimpiadi 2026, realizzato dalle abili mani di Vago e Corrias. Un’opera e un gesto che valorizzano l’eccellenza artigianale del nostro territorio e della tradizione che Novedrate custodisce da generazioni.

Il racconto di Beneggi

Racconta ancora emozionata l’assessore Beneggi:

«Abbiamo fatto richiesta alla segreteria del presidente Fontana come Comune chiedendo di poterlo incontrare per consegnargli il pizzo di Novedrate. Ringraziamo di cuore il presidente e l’assessore Fermi per averci accolti e per l’attenzione che ci hanno riservato».

L’emozione di Vago

Un’emozione condivisa anche dalle due merlettaie, per le quali l’incontro ha rappresentato un momento speciale e carico di orgoglio. Spiega Vago:

«È stato un onore per me, e per tutte le merlettaie della scuola. Il pizzo dedicato a Milano Cortina è il risultato di un vero lavoro di squadra: non è stato il lavoro di una sola persona, ma di più persone, e vedere che questo impegno si è concretizzato in un simbolo così importante ci ha fatto davvero piacere».

Durante la visita Fontana ha mostrato grande interesse per la lavorazione del pizzo e per la storia della tradizione artigianale novedratese, ponendo domande e chiedendo spiegazioni sulle tecniche e sui tempi necessari per arrivare al risultato finale. Aggiunge Vago:

«Per noi che siamo merlettaie amatoriali non è semplice quantificarli perché lavoriamo il pizzo solo nel tempo libero».

Le parole di Corrias

Anche Corrias sottolinea la partecipazione e la gentilezza del presidente: