Un pomeriggio a tutto sport nel parco della biblioteca

"Sport al parco" arriva in Villa Camilla a Olgiate Comasco.

L'iniziativa

Domani, martedì 24 giugno, con inizio alle 15.30 full immersion sportiva nel parco comunale di Villa Camilla: pallavolo, calcio, spikeball, racchettoni e tanto altro per divertirsi. Pomeriggio dedicato a ragazze e ragazzi, gruppi di amici che vogliano mettersi in gioco e sfidarsi in attività ludico sportive.

Partecipazione libera

La partecipazione è a ingresso libero e gratuito. Si giocherà dalle 15.30 alle 18.30. L'iniziativa è organizzata da Cooplotta, in sinergia col Comune di Olgiate Comasco.

Per informazioni è possibile contattare la cooperativa. Fruibile il numero di telefono 392-5313436.