A Bosisio Parini un pomeriggio di magia: la befana arriva dal lago insieme ai Magi. Un appuntamento ormai tradizionale per il giorno dell’Epifania.

Emozioni e tradizione

Un pomeriggio ricco di emozioni e tradizione quello vissuto a Bosisio Parini, dove grandi e piccoli hanno potuto assistere all’attesissimo arrivo della befana direttamente dal lago, accompagnata dai Re Magi. Un evento molto partecipato, organizzato dalla Pro Loco con la preziosa collaborazione del Canoa Club e con il patrocinio del Comune di Bosisio Parini. Fin dalle prime ore del pomeriggio, tantissime famiglie si sono radunate sulle rive del lago, in attesa dell’arrivo della befana e dei Magi, regalando un colpo d’occhio davvero suggestivo. L’arrivo via acqua ha saputo incantare i bambini e coinvolgere anche gli adulti, creando un’atmosfera di festa, allegria e condivisione.

Un corteo colorato fino al Canoa Club

Una volta giunti a terra, i protagonisti dell’evento hanno dato il via a un colorato corteo che si è diretto verso la sede del Canoa Club, dove ad accogliere i partecipanti c’era un gustoso rinfresco preparato per tutti. Qui i bambini hanno potuto avvicinarsi alla Befana e ai Re Magi, scambiare qualche parola, scattare foto e vivere da vicino un momento che resterà sicuramente nei loro ricordi. All’evento erano presenti anche il sindaco Paolo Gilardi e gli l’assessori Elena Riva e Gabriele Beccalli, che hanno voluto complimentarsi personalmente con tutti i volontari della Pro Loco e del Canoa Club per l’ottima riuscita dell’iniziativa e per la splendida giornata regalata a tutte le famiglie di Bosisio.