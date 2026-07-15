Un posto di lavoro come ufficiale nella Polizia locale

La scadenza per presentare le domande è fissata per il prossimo 13 agosto.

Il Comune di Olgiate Comasco apre le candidature per partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di ufficiale di Polizia locale.

L’opportunità

Prevista una retribuzione annua lorda per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni a tempo pieno: 25.114,08 euro.

La scadenza per le domande

Come precisa un avviso di Palazzo Volta, è possibile presentare la propria candidatura tramite il portale InPA. La scadenza è fissata per la mezzanotte del prossimo 13 agosto. Per informazioni, scrivere all’indirizzo di posta elettronica personale@comune.olgiate-comasco.co.it.

I requisiti

Tra i requisiti necessari per partecipare al bando di concorso: essere in possesso di una laurea specialistica o di una laurea magistrale oppure ancora di un diploma di laurea del vecchio ordinamento, sempre e comunque appartenenti a classi coerenti con le funzioni del profilo professionale (Giurisprudenza; Scienze politiche; Economia; Scienze dell’Amministrazione; Scienze dei Servizi giuridici; Scienze della Sicurezza); conoscenza delle lingue italiana e inglese; conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.