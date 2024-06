Un premio per gli studenti eccellenti, mandateci voti e foto

Hanno fatto sacrifici e non si sono mai arresi. Quest’anno gli studenti sono stati tutti più tenaci che mai. E nel complimentarci con loro e con i docenti che li hanno seguiti e le famiglie che li hanno supportati, vogliamo dare un riconoscimento speciale a quelli “doppiamente" eccezionali, perché hanno conquistato un bel voto, sul Giornale di Olgiate, Giornale di Cantù e Giornale di Erba.

A quali studenti è rivolta l’iniziativa

Per questi tre giornali del Gruppo Netweek l'iniziativa è rivolta agli studenti delle primarie, delle secondarie di primo e di secondo grado: nel primo caso per chi ha ricevuto una media voti pari ad "Avanzato", nel secondo caso e nel terzo caso per chi ha avuto una media pari o superiore all'8 (compreso l'esame di terza media), mentre per la Maturità per chi ha avuto un voto uguale o superiore a 80/100. E' necessario segnalare nome, cognome, classe, scuola e media dei voti dell’alunno, oltre che mandare una foto.

Vale per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori dell’Olgiatese, del Canturino e dell’Erbese.

Tutti saranno pubblicati a partire da sabato 29 giugno sui tre settimanali: Giornale di Olgiate, Giornale di Cantù e Giornale di Erba.

Per chi deve sostenere l’esame di terza media o la maturità l’invio potrà avvenire una volta conosciuto il voto finale, sempre con le stesse modalità, ovviamente nel corso delle prossime settimane.

Come partecipare per il Giornale di Olgiate

Per partecipare è necessario inviare nome, cognome, classe, scuola e media dell'alunno e una foto alla mail redazione@giornalediolgiate.it o al numero Whatsapp 350-5267667.

Come partecipare per il Giornale di Erba

Per partecipare è necessario inviare nome, cognome, classe, scuola e media dell'alunno e una foto alla mail redazione@giornaledierba.it o al numero Whatsapp 350-1624466.

Come partecipare per il Giornale di Cantù

Per partecipare è necessario inviare nome, cognome, classe, scuola e media dell'alunno e una foto alla mail redazione@giornaledicantu.it o al numero Whatsapp 331-6227369.