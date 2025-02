Un principe in pizzeria

Figino Serenza non si aspettava certo di accogliere un ospite d’eccezione tra i tavoli della pizzeria Dai Bagai. Eppure, venerdì 31 gennaio 2025, tra i clienti del locale si è seduto niente meno che il principe Abdulaziz bin Majid Al Saud, membro della famiglia reale saudita, venuto a gustare, una delle specialità italiane più amate al mondo: la pizza.

Il racconto

Racconta Gianmarco Molteni, co-proprietario della pizzeria:

"Tutto è nato quasi per gioco martedì 28 gennaio durante una cena a Milano. Parlando con lui gli abbiamo raccontato di questa nostra nuova avventura con il Figino Sport Village. Con grande entusiasmo, ha manifestato subito il desiderio di venire a trovarci per una cena".

La conferma, però, è arrivata solo il giorno stesso, con una telefonata del suo segretario che fissava l’appuntamento per le 20. Con poco preavviso, lo staff della pizzeria ha dovuto quindi organizzarsi rapidamente:

"Abbiamo gestito la serata senza stravolgimenti, ma curando ogni dettaglio possibile: un tavolo riservato, una disposizione più confortevole per garantire privacy e qualche tocco di eleganza con un vaso di rose rosse, molto apprezzato dal principe".

Una pizza margherita per il principe

Quando è arrivato il momento di ordinare, il principe non ha avuto dubbi sulla scelta:

"Da amante della pizza, ha esclamato che la vera pizza è la Margherita e ha voluto gustarsi la tradizione italiana nella sua forma più autentica".

Dopo la cena, il principe non si è sottratto a momenti di convivialità, fermandosi al bancone per un caffè e concedendosi alle foto con lo staff e alcuni clienti.

"Pur essendo una persona di un certo livello, si è dimostrato molto cordiale e disponibile. Ha fatto i complimenti al pizzaiolo e a tutto lo staff. C’era tensione all’inizio, ma alla fine l’entusiasmo ha preso il sopravvento. I suoi apprezzamenti ci hanno riempito di soddisfazione".

Il paese in fermento

La notizia della visita si è diffusa rapidamente in paese, suscitando grande curiosità.

"Molti si sono chiesti cosa ci facesse qui un principe saudita, la sua presenza ha dimostrato che anche una piccola realtà può attrarre ospiti internazionali".

E se questa apparizione fosse solo l’inizio?

"Ama l’Italia e Milano, dove ha molte amicizie. Ci ha lasciato intendere che potrebbe tornare, magari con la famiglia".

Non si esclude nemmeno l’idea di una pizza speciale ispirata ai gusti arabi:

"Ci abbiamo pensato: magari una ricetta con spezie e cardamomo, chissà!".

Per la pizzeria Dai Bagai, aperta da poco, questa serata ha sicuramente rappresentato un momento tanto speciale quanto inaspettato. E chissà che in futuro non si aggiungano altri ospiti illustri alla lista di clienti.