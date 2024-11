Un pulmino per gli atleti del Cao Karate: "Aiutateci a realizzare il nostro sogno"

Un pulmino per il Cao Karate Team Cermenate. La società di karate presieduta da Davide Colombo, che all’interno del sodalizio ricopre anche l’incarico di direttore tecnico, ha un sogno: un pulmino per gli atleti.

Un pulmino per gli atleti del Cao Karate

I giovani karateka vorrebbero un mezzo almeno a nove posti, dedicato al trasporto nelle varie manifestazioni cui stanno partecipando e dove stanno raccogliendo, gara dopo gara, successi che permettono loro di raggiungere i gradini più alti del podio. «Oggi, tutte le volte che ci dobbiamo spostare, continuiamo a noleggiare mezzi a 9 posti. Ne prendiamo anche due o tre alla volta – spiega Davide Colombo – Averne almeno uno non solo sarebbe un sogno per tutti gli atleti, ma anche un grande risparmio sia per la società che per le famiglie. Viaggiamo molto, anche all’estero. Tanto per fare alcuni esempi, partecipiamo non solo alle tappe del Campionato Italiano “Open League”, ma anche del Campionato della World Karate Federation, all'estero». Chiunque può prendere parte al progetto donando dei fondi che andranno a sostenere questa sfida. I privati possono fare erogazioni liberali, gli enti e le aziende oltre che fare donazioni possono fare anche quelle che si chiamano “sponsorizzazioni” che sono detraibili in termini fiscali.

Il "grazie"

In cambio verrà applicata un’insegna pubblicitaria sul mezzo che verrà acquistato. Per saperne di più è possibile scrivere a caokarateteam@gmail.com oppure chiamare il 333. 3293891. Il Cao Karate Team è una società molto legata al territorio cermenatese e non. Attualmente sono 250 gli atleti che indossano la maglia e si tratta di bambini, di ragazzi e di adulti. Da sottolineare anche la presenza di un settore di difesa personale e del settore agonistico, fiore all'occhiello della Lombardia. Continui e molto importanti i risultati che vengono raggiunti, gara dopo gara.

Da menzionare il recente bronzo ai campionati mondiali: ad aggiudicarsi il terzo posto sul podio è stata Elisa Cattaneo. «Va menzionato anche il recentissimo titolo di squadra vicecampione d’Italia conquistato a Roma arrivando in finale con la Polizia di Stato», ha concluso il presidente. E adesso, via libera alle donazioni, perchè il sogno dei tanti giovani karateka possa diventare quanto prima una grande realtà.