«Un puzzle per i 90 anni della Pallacanestro» a Cantù.

L’iniziativa

E’ il titolo della nuova iniziativa promossa dall’associazione Charturium, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e sportivo della nostra città. La stessa iniziativa è sostenuta dalla Bcc di Cantù, Labor Project, Riva 1920 ed Emmemobili. L’appuntamento è in programma mercoledì 16 settembre alle 18, mentre la location scelta è quella del bar Premier, ubicato in corso Unità d’Italia a civico 2.

La gara

Si tratta di una gara di puzzle. A tutti i partecipanti, infatti, verrà consegnato un puzzle composto da 192 pezzi. L’immagine che raffigurerà avrà come tema quello della pallacanestro. I partecipanti avranno pertanto il compito di comporre la figura, utilizzando tutti i pezzi che compongono il puzzle. La gara prevede che vengano premiati i primi tre partecipanti, che porteranno a termine la costruzione del puzzle nel minore tempo possibile. Occorre precisare che la partecipazione all’iniziativa è gratuita e non sono previsti limiti di età. E’ però obbligatoria l’iscrizione, che può essere effettuato telefonando ai numeri 3358087099 oppure 3200685419. Al termine dell’evento, l’associazione Charturium offrirà a tutti i partecipanti un aperitivo.