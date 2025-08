Un questionario dedicato ai centri estivi

La proposta

Il Comune cerca considerazioni e consigli in vista delle attività aggregative del prossimo anno.

L'Amministrazione comunale di Olgiate Comasco lancia un sondaggio sui centri estivi.

Il coinvolgimento

L'idea è quella di mettere nero su bianco l'opinione delle famiglie interessate alle attività estive proposte ai loro figli. "L'Amministrazione - annuncia un avviso veicolato dal Comune - ha piacere di conoscere l'opinione di genitori e bambini delle famiglie iscritte ai centri estivi organizzati da istituto comprensivo, oratorio e associazioni che hanno aderito alla partnership consolidata dal nome A.R.C.A. (Atti di Reciproco e Cortese Affetto)".

Idea per migliorare ulteriormente le proposte aggregative

L'impegno è quello di coinvolgere il maggior numero di famiglie possibile. "Il vostro contributo è per noi molto prezioso per orientare al meglio le scelte future per il prossimo anno. Chiediamo pochi minuti di collaborazione al fine di creare un servizio il più possibile rispondente alle esigenze di tutti".

Il questionario

Sul sito internet del Comune è fruibile il questionario dedicato ai centri estivi. E' possibile lasciare note e consigli nella modalità della risposta libera.