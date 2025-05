Un raccolta fondi per l'asilo, in memoria di Primo

Una raccolta fondi destinata all’asilo di Barni, in memoria di Primo Partini. Un’idea nata dai suoi amici, quelli con cui condivideva momenti felici e chiacchiere al bar, fino alla sua scomparsa improvvisa.

Il ricordo di Primo nel gesto degli amici

Primo aveva 63 anni: a inizio maggio un malore non gli ha lasciato scampo. Così i suoi amici di sempre hanno deciso di fare un gesto concreto per ricordarlo.

"Abbiamo pensato che fosse giusto onorare la sua memoria portando avanti qualcosa a cui lui teneva - spiega Luca Mazza a nome di tutti gli amici che hanno ideato l’iniziativa - Quindi abbiamo avviato la raccolta fondi, i cui proventi andranno ancora una volta all’asilo di Barni. Io e Primo avevamo già fatto qualcosa di simile anni fa, allora da uno scherzo era diventata un’iniziativa seria ed eravamo riusciti a destinare una bella somma alla scuola dell’infanzia".

Nel 2017, infatti, proprio Luca e Primo avevano ideato i "Santini di San Primo bevitore": un’idea scherzosa che ben presto era diventata un’iniziativa di beneficenza, con una raccolta fondi a sostegno dell’asilo del paese. Un "santino" stampato con la faccia di Primo da un lato e una preghiera goliardica dall’altro, un piccolo foglio di carta che però aveva subito riscosso un grande successo tra i cittadini di Barni e non solo. Alla fine, erano stati raccolti oltre 600 euro che erano appunto stati destinati alla scuola dell’infanzia. Un bel gesto che ora, grazie agli amici di Primo, potrà essere replicato.

Obiettivo: fondi per l'asilo

"Purtroppo è una triste occasione, ma la cogliamo per devolvere altri fondi a una realtà del paese - prosegue Luca - Poi valuteranno loro come utilizzarli, intanto per noi è importante promuovere la raccolta. A Pasqua Primo comprava sempre le uova da regalare ai piccoli alunni, era molto legato all’asilo e alle diverse iniziative che venivano realizzate sul territorio per i bambini. Faceva anche il Babbo Natale e in ogni caso dava sempre una mano quando qualcuno aveva bisogno. Sicuramente ora i piccoli della scuola dell’infanzia gioveranno dei fondi, le maestre sono state contattate dai genitori e ci hanno ringraziato".

Primo di professione era camionista, dunque si recava spesso fuori paese, ma l’amore per la comunità di Barni non era mai venuto meno. "E’ sempre stato attivo qui, a 360 gradi. Aveva un carattere ironico e solare, attirava l’attenzione e sapeva tenere insieme il gruppo. Ora vogliamo continuare la sua opera, ricordandolo al meglio. Qualunque sarà la cifra raccolta, noi saremo contenti".

Chiunque volesse donare può farlo sulla piattaforma Gofundme (progetto "Per la scuola dell'infanzia di Barni in memoria di Primo"). "Anche un piccolo gesto sappiamo che gli farebbe piacere - conclude Luca - E come avrebbe detto lui : dai pidocchio spendili sti soldi”.