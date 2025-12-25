Un regalo ai bimbi malati, ci pensano gli Amici di Sant’Anna

Un regalo per i bimbi malati ricoverati in ospedale: ci pensano gli amici di Sant’Anna.

L’iniziativa degli Amici di Sant’Anna

La storica associazione di Bulgarograsso ha voluto fare un bel regalo di Natale ai piccoli ricoverati al nosocomio di San Fermo della Battaglia. Nella giornata di martedì 23 dicembre, infatti, una delegazione sodalizio insieme a Babbo Natale e agli elfi ai aiutanti ha raggiunto l’ospedale facendo visita hai bambini.

Nei reparti

I volontari hanno raggiunto i piccoli in Pediatria, nel Pronto soccorso pediatrico e nella area prenatale, portando gioia, allegria e un sorriso. L’iniziativa è stata possibile investendo parte del ricavato della festa di Sant’Anna che si tiene tutti gli anni a fine del mese di luglio. Disegni natalizi da colorare, pastelli, penne e portachiavi sono stati regalati ai pazienti. Non è mancata nemmeno qualche leccornia come i bastoncini di zucchero.