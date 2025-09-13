Un regalo speciale per tutti gli alunni della scuola primaria

Il kit didattico è stato donato dall'Amministrazione comunale e fatto trovare sui banchi.

Un kit con quaderni e oggetti di cancelleria, senza dimenticare la tematica ecologista, per iniziare la scuola alla grande.

Regalo per l’inizio della scuola

Anche quest’anno, l’Amministrazione comunale di Bulgarograsso ha voluto fare una sorpresa agli alunni della primaria del paese che, nella mattinata di ieri, venerdì 12 settembre, hanno iniziato il nuovo anno scolastico. Sui banchi, ad aspettarli, una borsa verde contenente materiale didattico. “E’ ormai una tradizione, devo dire, sempre molto apprezzata – esordisce Erika Mandaglio, assessore con delega alla Scuola – Ancor prima di rivestire il ruolo di amministratrice, come genitore, ho avuto modo di apprezzare l’iniziativa”.

Doppio scopo

Duplice lo scopo: da una parte contribuire, con un piccolo gesto, alla creazione del giusto corredo scolastico e, dall’altra, il modo migliore per augurare il giusto benvenuto. “Come sempre, abbiamo posizionato le borse sui banchi dei 144 alunni della primaria. Ai 34 remigini, invece, è stata data anche una borraccia con stampato il logo dei 75 anni del Comune di Bulgarograsso. Le stesse borracce erano state donate agli altri alunni nel mese di aprile. La borraccia è un oggetto utile che permette di abbattere la produzione di plastica. E’ un’onore, per me, poter portare avanti questa iniziativa”.