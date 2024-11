Un sabato sera insieme alle note del Corpo musicale olgiatese

Una serata speciale insieme al Corpo musicale di Olgiate Comasco.

Il concerto di Santa Cecilia

Appuntamento nella serata di sabato 23 novembre, con il "Concerto di Santa Cecilia - Viaggio negli Usa": alle 21, nell’auditorium del Medioevo, l’esibizione diretta dal maestro Edoardo Piazzoli. "Proietteremo delle immagini attinenti ai brani che suoneremo - fa sapere il segretario della banda, Enrico Cesana - e anche tratte dai nostri viaggi negli Stati Uniti del 2009 e del 2015. Abbiamo scelto il tema dei viaggi come elemento di novità per caratterizzare i nostri concerti".

Messa con la banda e la corale parrocchiale

Domenica 24 novembre il secondo appuntamento, in occasione della ricorrenza di Santa Cecilia, patrona della musica. Il Corpo musicale olgiatese farà una visita al cimitero, in memoria dei soci defunti. Poi parteciperà alla messa delle 11 in chiesa parrocchiale, accompagnando il canto della corale.

Inaugurazione della targa donata al Corpo musicale olgiatese

Al termine della celebrazione, tutti invitati nella sede del Corpo musicale olgiatese, in via San Gerardo, per scoprire la targa donata dal nonno di due componenti della banda. Una targa marmorea apposta sulla facciata della sede. Sarà anche l'occasione per visitare i locali recentemente riqualificati e condividere un aperitivo.