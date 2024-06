Un sorriso per chi è in difficoltà: da "Beppe" si può lasciare un gelato sospeso

Una tradizione che arriva da Napoli e, con un po' di fantasia, è stata esportata anche ad Asso dove non è il caffè a poter restare "sospeso", ma il gelato.

L'iniziativa, portata avanti ormai dal 2020 dalla storica "Gelateria da Beppe", era stata lanciata associazione romana "Salvamamme", che si occupa di mamme e famiglie in condizioni di grave disagio socio-economico.

"Un gesto per offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà, un gesto per regalare un sorriso ad un bambino. Le modalità saranno le solite, chi lo vorrà potrà lasciare un gelato pagato che verrà donato a chi ne farà richiesta, alla conclusione dell’iniziativa i fondi che rimarranno saranno donati in beneficenza. Noi diamo il nostro contributo, anche tu, se vuoi puoi dare il tuo!", hanno spiegato i titolari della gelateria, Samantha Stancich e Dino Vascotto.