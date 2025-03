Un sostegno concreto alle famiglie. Consegnato il bonus di Benvenuto ai nuovi nati

Una comunità che cresce e si prende cura dei suoi cittadini fin dal primo giorno di vita. Si è svolta nella mattina di ieri, sabato 22 marzo, in Villa Calvi a Cantù la cerimonia simbolica di consegna del bonus di Benvenuto ai Nuovi Nati 2024 a un campione rappresentativo di famiglie canturine che, lo scorso anno, ha accolto l’arrivo di un nuovo membro.

L'iniziativa

L’iniziativa, introdotta nel 2021 dall’Amministrazione Comunale e giunta, quindi, al suo quinto anno, è destinata ai genitori dei bambini nati o adottati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024 e residenti a Cantù. Un sostegno concreto alle famiglie, che anche quest’anno si traduce in un contributo economico di 377 euro per ciascun nucleo beneficiario.

Le parole dell'assessore

Ad accogliere le famiglie, illustrando il valore e l’obiettivo dell’incentivo, l’assessore ai Servizi Sociali, Isabella Girgi: “Il premio, che abbiamo introdotto ormai cinque anni fa con il contributo del consigliere Gabriele Maspero, che ringrazio, si inserisce in un progetto più ampio, volto a creare un contesto accogliente e favorevole per le nuove generazioni. Penso, ad esempio, allo Spazio Famiglia attivato in Sala Somaini, un punto di riferimento con servizi di supporto, ascolto e orientamento, o agli incontri sulla genitorialità che stiamo organizzando con esperti del settore. Essere accanto alle famiglie significa riconoscere il loro ruolo centrale nella comunità e supportarle nel percorso di crescita. Questo contributo vuole essere un segnale concreto di vicinanza e attenzione, un modo per dire che nessuna famiglia è sola: Cantù è una città che accoglie, sostiene e investe sul futuro, partendo proprio dai più piccoli. Siamo felici di poter condividere questo momento di gioia con i genitori, perché ogni bambino è una ricchezza per tutta la comunità”.

Le parole del sindaco

“Crediamo che investire nelle famiglie e nel futuro delle generazioni a venire sia un passo fondamentale per preservare la nostra identità culturale e garantire una base solida per lo sviluppo di Cantù. Il bonus di Benvenuto è un gesto simbolico ma significativo, con cui vogliamo ribadire la nostra attenzione verso la comunità e il valore che ogni nuovo nato rappresenta per Cantù. Siamo consapevoli dei cambiamenti demografici che stanno interessando anche il nostro territorio e della necessità di affrontarli con visione e responsabilità. Da un lato, assistiamo a un aumento della longevità della popolazione, dall’altro a un calo delle nascite: due dinamiche che impongono riflessioni e scelte strategiche. Come amministrazione, stiamo lavorando per rispondere a queste trasformazioni con interventi concreti, come l’ampliamento dei posti disponibili negli asili nido comunali grazie ai fondi PNRR, e un ulteriore sviluppo di servizi dedicati alla terza età. Il nostro obiettivo è costruire una Cantù sempre più accogliente, capace di accompagnare e sostenere le famiglie in ogni fase della vita”, ha commentato il sindaco Alice Galbiati, che per un impegno istituzionale non ha potuto essere presente alla cerimonia.

I numeri

Numeri alla mano, sono 263 le famiglie che hanno richiesto il contributo su un totale di 279 nuovi iscritti all’anagrafe al 31 dicembre 2024. L’Amministrazione comunale ha confermato lo stanziamento di 100mila euro, garantendo così la copertura economica del premio una tantum destinato ai nuovi nati.