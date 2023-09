Un successo la festa del bastardino al parco Majnoni

Pomeriggio di festa al parco Majnoni con il canile di Erba che ha riportato nel giardino pubblico di Erba l'appuntamento dedicato ai bastardini

La 26^ edizione ha accolto tanti amici a quattro zampe insieme ai loro padroni

Diverse le attività che hanno accompagnato questo momento insieme al canile di via Manara, ai volontari e all'associazione I randagi animal's dream che dall'anno scorso gestisce la struttura. Dalla ricerca di tartufi alla tradizionale sfilata con percorso a ostacoli dei cani mini e maxi. Oltre alle bancarelle con la vendita di prodotti per sostenere il canile, erano presenti anche alcune associazioni, Il Vecchio Faggio, Oipa le guardie ecozoofile di Como e Lecco, Felixlandia, alcune volontarie del territorio che si battono per gli animali, ma anche un intagliatore del legno e un'artista che realizza ritratti di animali.

Foto 1 di 11 Foto 2 di 11 Foto 3 di 11 Foto 4 di 11 Foto 5 di 11 Foto 6 di 11 Foto 7 di 11 Foto 8 di 11 Foto 9 di 11 Foto 10 di 11 Foto 11 di 11

Circa 7mila i biglietti venduti.