Un successo la tappa natalizia de “La più bella del mondo”

Si è svolta con grande successo la tappa natalizia del concorso nazionale “La più bella del mondo”, andata in scena venerdì 5 dicembre presso il ristorante La Mandragola di Valbrona. L’evento, organizzato dal patron Cesare Morgantini, ha registrato il tutto esaurito.

L’evento

Protagoniste della serata sono state le 15 ragazze che hanno sfilato davanti a una giuria composta da Edoardo Raspelli, Patrick Pugliese, Roberto Noè, Marco Pontiggia e lo stesso organizzatore Cesare Morgantini.

Come da tradizione, numerosi ospiti e professionisti del settore hanno presenziato all’evento.

La conduzione è stata affidata a Leo Bosi, mentre le coreografie sono state curate da Valerio Rossetti. Ad arricchire lo spettacolo ha contribuito un momento di cabaret con Leo Mix, che ha regalato sorrisi e divertimento al pubblico. Nel corso della serata si è svolta anche la consueta lotteria.

A conquistare la fascia della bellezza è stata Paola Doda, 16 anni, studentessa di Milano.

Assegnate anche le altre fasce speciali: Miss senza trucco ad Alessia Nancin, 18 anni, di Mortara (PV); Monnalisa Management a Evelyn Bellossi, 15 anni, di Novara; Noè Creazioni e Gioielli ad Alessia Maio, 25 anni, di Erba; Pretty Girl a Camilla Giovanardi, 19 anni, di Domodossola; Farmacalab a Giulia Croci, 16 anni, di Varese.