Un telefono amico per gli anziani, servizio comunale attivo

Un telefono amico a misura di anziano ma non solo: Lurate Caccivio prosegue col servizio di ascolto e aiuto.

Telefono amico attivo

Dall’emblematico nome “LurateCaccivioAiuta”, non è nient’altro che un’iniziativa di prossimità. Una linea diretta tra gli anziani – 1.834 persone residenti over 70 – e chi si è reso disponibile ad ascoltare. Primo cittadino, assessori, consiglieri e volontari civici si alterneranno al numero 031-494398 per mantenere viva una linea utilizzabile ventiquattr’ore su ventiquattro.

E’ stato attivato lo scorso anno per far fronte all’emergenza caldo

Il servizio è stato attivato lo scorso anno e, al netto di un normale periodo di assestamento, ha incontrato il favore di molti cittadini. Un primo contatto per le persone, soprattutto di una certa età, che stanno vivendo un momento difficile, ancor di più a causa del caldo delle ultime settimane. Gli operatori, una volta contattati, danno tutte le informazioni necessarie, andando a spiegare quali servizi rivolti alla cittadinanza sono attivi: pasti a domicilio, il servizio spesa o per l’acquisto di farmaci.