“Un tetto per tutti 2.4” aiuta chi non ha una casa

La quinta edizione di “Un tetto per tutti 2.4” ribadisce la finalità solidale della manifestazione ideata e promossa dalla Caritas vicariale di Uggiate con Olgiate Comasco.



La raccolta fondi

L’obiettivo? Raccogliere fondi per sostenere il dormitorio destinato ai “senza fissa dimora” di Como. Ieri, sabato 13 aprile, oltre agli intrattenimenti per i più piccoli, messa comunitaria alle 17.30 al palasport intercomunale di via Brella a Solbiate con Cagno. Don Giusto Della Valle ha presieduto la celebrazione, sottolineando un tema quanto mai attuale e pericoloso come quello della proliferazione delle armi, con sempre più Paesi spinti nel baratro della guerra.

Serata gustosa e sportiva

Buona la partecipazione alla serata di ieri, caratterizzata dalla grande pizzata e dalle esibizioni dei gruppi di ginnastica ritmica della Polisportiva intercomunale, freschi di impegno agonistico ai campionati italiani Acsi.

Concerto domenicale a Binago