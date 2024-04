“Un tetto per tutti 2.4”, un week-end di musica, sorrisi e solidarietà

La quinta edizione della manifestazione solidale “Un tetto per tutti 2.4” è ufficialmente arrivata: sabato 13 e domenica 14 aprile un ricco programma tra Solbiate con Cagno e Binago per raccogliere fondi da donare al dormitorio che sostiene i senza fissa dimora di Como.

“Un tetto per tutti 2.4”, il programma dell’iniziativa benefica

E’ giunta alla quinta edizione, la manifestazione organizzata dalla Caritas vicariale con la collaborazione della Polisportiva Intercomunale di Solbiate con Cagno. E anche quest’anno, «Un tetto per tutti 2.4» è sinonimo di solidarietà: il ricavato della due giorni, infatti, andrà a sostegno di alcune associazioni, tra cui il dormitorio destinato ai senza fissa dimora di Como. In programma per sabato 13 e domenica 14 aprile, attività per grandi e piccini, condividendo tempo e pensando a chi è meno fortunato. Al palasport di via Brella, a Cagno, frazione di Solbiate con Cagno, inizierà tutto alle 17.30: messa celebrata da don Giusto Della Valle e, un’ora più tardi, esibizione del «Mago Silvano». Il divertimento continuerà fino alle 20 circa: dalle 19.30 per chiunque volesse, pizzata solidale, esibizione dei gruppi di ginnastica ritmica della Polisportiva seguiti dalla maestra Silvia Malfatto e intrattenimento per bambini con giochi (truccabimbi, palloncini, zucchero filato e tanto altro).

Domenica 14, dalle 12, paella d’asporto (mista carne e pesce) al Palasport, 14 euro a porzione da prenotare entro il 10 aprile al numero WhatsApp 366-7288017. Nel pomeriggio, alle 15.30, appuntamento al cineteatro moderno di Binago per il concerto dal vivo del coro «Vecchioni di Mariele», nato nel 2016 e dal 2019 associazione a promozione sociale, composto da ex coristi del «Piccolo Coro dello Zecchino d’Oro» dell’Antoniano di Bologna. Il programma? Ecco alcuni dei grandi successi protagonisti dell’esibizione: «Il caffè della Peppina», «Cam Camini» e «Il lungo, il corto e il pacioccone». Posti disponibili: 350. I biglietti, al costo di 12 euro, sono acquistabili nei punti vendita «Easy Market» di Binago (angolo via Matteotti), di Albiolo (Largo XX Settembre), di Ronago (via Ambrosoli 32) e a Uggiate a «L’Urlo della Terra» in piazza delle Pieve. Un’occasione per sostenere chi ha più bisogno. Come, d’altronde, è nello spirito di «Un tetto per tutti».