Un torneo commemora lo storico mister del Socco, è il memorial "Carlo Belardinelli"

Tanto divertimento, amicizia e passione per il calcio all'ottavo Torneo della befana "Carlo Belardinelli alla memoria" organizzato dalla Scs Socco. La società sportiva finese ha ospitato la tradizionale competizione calcistica dei settori giovanili nella palestra della primaria Marconi di via Indipendenza, domenica 21 gennaio, e a trionfare sono stati, nella categoria Under 12, l'Eracle sulla Virtus Cermenate Nera (1-0 dopo i tempi supplementari) e ancora una volta l'Eracle che, nella categoria Under 10, precede in classifica i padroni di casa. Per questi ultimi ottime prestazioni e un'unica sconfitta per mano dell'Eracle (1-0).

La formula del torneo

Categoria Under 10: due gironi di qualificazione da tre squadre ciascuno con gare di sola andata. Le prime classificate si sono qualificate alla "fase finale oro" del torneo, le terze di ogni girone alla "fase finale argento" e le seconde classificate allo spareggio. La vincente si è qualificata alla fase oro, la perdente al tabellone argento. Si sono poi disputate le partite delle fasi oro e argento per determinare il podio di ogni girone. La prima della fase oro è risultata vincitrice della competizione.

Categoria Under 12: un girone unico da quattro squadre con gare di sola andata, semifinali prima contro quarta, seconda contro terza e infine le finali primo-secondo nonché terzo-quarto posto.

Le classifiche finali

Under 10:

Eracle Scs Socco Virtus Calcio Cermenate Bcf verde Bcf gialla Nuova Terraneo

Under 12:

Eracle Virtus Cermenate nera Virtus Cermenate bianca Us Mulini

Carlo Belardinelli

Scomparso nel settembre 2015 all'età di 65 anni dopo una lunga malattia, Carlo Belardinelli è stato una figura storica della società biancorossa. Per anni eletto nel consiglio direttivo, ma anche un attivo collaboratore e uomo di campo: era sempre in prima linea ad ogni evento o competizione della Scs Socco e in più aveva il ruolo ufficiale di guardalinee della prima squadra Open maschile. Nel 2014 era stato insignito della carica di presidente onorario.