Un torneo di calcio per ricordare Emanuele Fenu: boom di iscrizioni

Un torneo di calcio per ricordare «Meme» e la sua passione per lo sport e per l’Inter: la prima edizione del memorial dedicato a Emanuele Fenu, lanciata martedì, ha avuto un vero e proprio boom di iscrizioni in pochissime ore. L'iniziativa sarà ad Alzate l'8 giugno.

Prima edizione del torneo di calcio per "Meme"

Il primo «Meme memorial», in programma per domenica 8 giugno, è un’iniziativa della sorella Valentina e degli amici del giovane alzatese, scomparso lo scorso ottobre a soli 33 anni. Un torneo amichevole al Palazzetto dello sport di via Girola con 12 squadre che si fronteggeranno a gironi, semifinali e finali: una giornata di sport e amicizia proprio come «Meme» avrebbe voluto.

«Emanuele amava il calcio, era interista sfegatato e ha sempre giocato - spiega la sorella Valentina - Così, insieme ai suoi più cari amici, abbiamo pensato di organizzare questo primo torneo in sua memoria: un modo leggero che potesse ricordare quello che era, uno sportivo, che amava andare a correre, in bici, e che ha trasmesso queste passioni anche al suo figlio. Abbiamo pubblicizzato l’iniziativa via social e in poche ore abbiamo completato le squadre e ci siamo ritrovati “sold out”, con oltre 200 iscrizioni e un surplus di persone. Speravamo in un riscontro positivo ma l’iniziativa è stata tanto voluta da me e dai suo amici storici, a cui era legatissimo, non immaginavamo questa affluenza».

Un risultato che mostra ancora una volta il grande affetto per Emanuele. «Siamo contenti di questo risultato - ancora Fenu - Questo vuole essere testimonianza di qualcosa in cui crediamo tanto: quando c'è una perdita ma ci sono sentimenti veri si possono creare delle continuità ed essere uniti fa davvero la forza. Per questo stiamo pensando ad altri eventi di questo tipo, sportivi o di ritrovo dedicati ai giovani, che diventino occasioni di aggregazione».

La giornata inizierà alle 8 e fino alle 18.30-19, con sport ma anche tanto altro. «Anzitutto ringraziamo la Pro loco per il sostegno nell’organizzazione e la Bcc Brianza e Laghi per il sostegno - aggiunge - Oltre alle gare ci saranno cibo, birra, servizio bar, giornata anche di festa e aggregazione... E il torneo si svolgerà in concomitanza con il Memorial Daniele Romanò, gara di volley che si terrà all’interno del Palazzetto, alla terza edizione. Ci sarà anche musica e molto altro, tante sorprese per una giornata leggera e spensierata come sarebbe piaciuta a lui, in un modo che davvero lo rappresenta».

Date le numerose richieste, si sta valutando l’ampliamento delle gare, maggiori informazioni saranno date in questi giorni. L’adesione ha il costo di 15 euro a persona. Informazioni sui canali social della Pro loco.