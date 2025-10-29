Un tunnel spaventoso per “Halloween Party”

Dita incrociate per le previsioni atmosferiche e massimo sforzo organizzativo per la decima edizione di “Halloween Party” a Olgiate Comasco.

Gli organizzatori

Definito il programma della festa in calendario venerdì 31 ottobre in via San Gerardo. La manifestazione è organizzata dall’associazione “La Lanterna” col prezioso contributo di La Giocartoleria, Roberto Bulgheroni atelier di fotografia, Pasticceria Ghielmetti & Lucca, La Piadineria di Elena e Marco & Ale, Pizzaci Sud, Truck Kitchen, Consulenti di Bellezza Gritti Consuelo, Caccia repair & soles, Dicri Store, Jamil The Barber, Non solo Caramelle, immobiliare Clia, Unica di Alessia Seminara.

Il tour spaventoso al coperto

Sarà allestito un tour spaventoso tra le mura della scuola (per l’ingresso è richiesta un’offerta di 5 euro). Gli spettacoli e gli intrattenimenti riempiranno tutta la via.

Il programma

Dalle 18 ristorazione con Pro loco, Truck Kitchen, La Piadineria di Elena, Marco & Ale, Pasticceria Ghielmetti & Lucca, pizzeria Pizzaci Sud, Valhalla Truck. Alle 20 Horror Moon, spettacolo led di giocoleria e danza hula hop, visual pop; alle 21.30 Almas de fuego, spettacolo di fuoco, danza, giocoleria, manipolazione del fuoco, fachirismo, sputa fuoco. E ancora: tour spaventoso tra le mura della scuola e show di Mago Silvano, eventi a cura dell’associazione “La Lanterna”. Musica per tutta la durata della festa con Dj Botty e Dj Arthur nei pressi della scuola, Dj Meto nella piazzetta vicina a Dicri Store.