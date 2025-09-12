Un viaggio d’altri tempi tra le carrozze

«Viaggio d’altri tempi tra le carrozze» a Cantù.

L’iniziativa

E’ l’iniziativa promossa da Charturium per domenica 21 settembre. L’associazione è impegnata da anni nella promozione e nella tutela del patrimonio artistico e culturale della Città del Mobile. La nuova iniziativa consiste in una visita guidata alla bottega di restauro carrozze e visita al museo delle carrozze di Enrico Guanziroli. Verrà realizzata attraverso la creazione di due gruppi di 25 persone: per il primo il ritrovo è alle 14.30, per il secondo alle 15.30 entrambi al parcheggio in via Vivaldi, angolo via Ponchielli. La partecipazione è gratuita con prenotazione entro il 19 settembre chiamando i numeri: 3358087099 e 3200685419.