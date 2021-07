I ragazzi dell’istituto di formazione professionale Enfapi di Erba hanno pubblicato su Youtube il video della loro canzone trap, prodotta durante i mesi di didattica a distanza, durante le ore di Laboratorio Espressivo guidati dal professor Tommaso Severgnini.

Un video trap per raccontare l’emergenza

"Con i ragazzi mi sono cimentato nella stesura di un testo trap, genere musicale che esula dai miei canoni, ma che è di gran lunga il più seguito tra i nostri studenti. L’input dato ai ragazzi era semplice: parlate dell’ultimo anno, dei suoi avvenimenti e della percezione che ne avete avuto. I ragazzi hanno creduto nel progetto e si sono impegnati a fondo nel realizzare una canzone". Il testo prodotto dai ragazzi è stato poi musicato e, nel video, cantato dal prof per difficoltà tecniche dovute alle limitazioni imposte dalla pandemia. La canzone affronta varie tematiche e spazia da come i ragazzi hanno vissuto le proteste dei BLM in America, al senso di reclusione provato nei lunghi mesi di lockdown, dove le tute erano l’abbigliamento più in voga: sia tra chi lavorava anche in pandemia, sia tra chi era costretto a casa in tuta.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 3 luglio 2021 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui