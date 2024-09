Una benemerenza per Romanò e Cappelletti

Saranno Ettore Romanò e Renato Cappelletti a ricevere la medaglia a titolo di benemerenza oggi, domenica 1° settembre, durante la festa patronale di Novedrate.

Rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ac Novedrate, Romanò e Cappelletti sono stati scelti per il loro impegno in ambito sportivo e sociale.

Spiega il sindaco Serafino Grassi:

Il pluridecennale impegno di Ettore e Renato viene ora riconosciuto anche con l’attribuzione della medaglia a titolo di benemerenza.

Prosegue il primo cittadino:

"Oltre all’attività sportiva, che hanno garantito per tanti anni, hanno anche svolto - ed è una delle principali motivazioni per le quali abbiamo deciso di assegnare loro il riconoscimento - un’attività sociale rilevantissima. Hanno infatti dato la possibilità a tanti giovani, di Novedrate ma anche non del paese, di crescere in un ambiente sano, confortevole e fare sport avendo come riferimenti i valori di lealtà, di inclusione e di rispetto, che sono stati e sono tuttora alla base di quello che l’Ac Novedrate continua a garantire sul nostro territorio. Oltre a queste loro attività va aggiunto anche un altro aspetto, che non è assolutamente secondario, anzi: Romanò e Cappelletti hanno ricoperto tutti questi ruoli svolgendo un’attività di puro volontariato. Si sono prestati alla manutenzione del centro sportivo, alla sistemazione del campo e alla sistemazione, ad esempio, delle divise dei giocatori. Hanno svolto attività di volontariato puro per più di 30 anni, a partire dalla fondazione della società, senza nessun compenso se non la gratificazione di poter vedere crescere i giovani nel nostro ambiente".