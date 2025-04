Una camminata alla scoperta delle bellezze valbronesi

L’organizzazione dell’evento è curata da Raffaella Rusconi e da Pier Mariani in collaborazione con la Pro loco

Visita alla chiesa di San Michele e ai castagneti della Val Cerina

Una camminata alla scoperta di Valbrona è quanto programmato per domenica 4 maggio dal circolo ambiente "Ilaria Alpi". L’organizzazione dell’evento è curata da Raffaella Rusconi e da Pier Mariani del circolo ambiente, in collaborazione con la Pro loco valbronese.

"Valbrona è un’ampia vallata, ricca di acque e di boschi. A Visino incontreremo gli attivisti della Pro loco che ci guideranno nella visita della chiesa di San Michele celebre per i suoi dipinti del Bergognone, del Morazzone, di Crespi e di Appiani - spiegano dall'associazione - Inoltre saremo immersi nella conoscenza della storia del luogo e in particolare dei castagneti della Val Cerina. Durante la giornata sono previste altre visite a luoghi di interesse del paese".

Il punto di partenza è dalla stazione di Asso

Il punto di ritrovo di domenica 4 maggio è alle 9.30 presso la stazione di Asso, in coincidenza con l’arrivo del treno da Milano. Il rientro è previsto per le 16.30 circa.

Si tratta di un facile percorso escursionistico di 8 chilometri circa, con un dislivello di duecento metri, consigliato a chi ha un minimo allenamento.

Occorre portare pranzo al sacco e borraccia con acqua. Si consigliano scarpe da trekking e abbigliamento adeguato.

Camminata rimandata in caso di maltempo

Per partecipare alla camminata è consigliata la prenotazione via email a info@circoloambiente.org. L'evento ha ottenuto il patrocinio da parte del Comune di Valbrona.

In caso di maltempo, l'iniziativa sarà rimandata al 18 maggio (aggiornamenti tramite la pagina Facebook del circolo ambiente "Ilaria Alpi").