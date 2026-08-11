Una camminata comunitaria per non dimenticare le vittime della mafia

I luoghi di Cristina Mazzotti e le storie di tutti: così si ripercorrono le tappe della vicenda della giovane rapita dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1975

Iniziativa che coinvolge anche gli adolescenti che hanno fatto un viaggio in Sicilia

E’ un’iniziativa del tutto nuova, che vuole ricordare Cristina Mazzotti ma anche le vittime di tutte le mafie, quella che si terrà per le vie di Eupilio il prossimo 13 settembre. Una manifestazione nata anche sulla scorta dell’esperienza vissuta poche settimane fa da un gruppo di adolescenti che ha preso parte alla vacanza in Sicilia promossa dall’oratorio. Una sorta di pellegrinaggio sulle orme della legalità, alla scoperta di uomini coraggiosi che si sono opposti alla criminalità organizzata.

Ogni tappa fornirà un motivo di riflessione

Il percorso prenderà il via alle 14.30 dall’oratorio di via Scheibler e da lì si snoderà per i luoghi storici nel ricordo di Cristina. Ognuno sarà una tappa in cui riflettere per raccontare e onorare la sua storia, ma anche quelle di altre vittime delle mafie. Si chiuderà poi in piazza Sant’Anna a Longone, con ulteriori riflessioni e un momento di merenda per tutti i partecipanti.

In collaborazione con il Tet, la Fondazione Mazzotti e Teatro dei sogni

L’iniziativa è stata organizzata con la collaborazione del Tavolo educativo territoriale, della Fondazione Mazzotti e il Teatro dei sogni. Il tutto con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Eupilio e di quella di Longone al Segrino.