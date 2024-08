Una centenaria di titanio a Cabiate

Parlare con Annamaria Giardi, per tutti Mariuccia è un vero e proprio toccasana. La cabiatese, 100 anni compiuti mercoledì 28, dimostra una devastante lucidità. Accompagnata dal figlio Costante De Stefanis, conosciuto come Tino, Mariuccia racconta la giornata del suo compleanno: "La festa è andata bene. C’era davvero tanta gente, ho ricevuto tanti biglietti d’auguri. Mi vogliono bene. Sono molto contenta".

Una centenaria a Cabiate: "Bisogna godersi la vita, divertitevi"

Nelle scorse settimane le ha fatto visita la sindaca Maria Pia Tagliabue mentre per il compleanno erano presenti l’assessore Viviana Seveso e il sindaco di Mariano Comense Giovanni Alberti. Mariuccia prosegue: "Sono nata il 28 agosto 1924 alla “cassina”, nei pressi della stazione. Sono cresciuta là. Dai 14 anni sono andata a lavorare in una fabbrica tessile, prima a Cabiate poi a Seregno". In gioventù, la neo-centenaria era molto attiva in oratorio: "Ci andavo e cantavo in latino. Conoscevo tutti i canti. Comunione e Cresima le ho fatte con il cardinale Schuster". Il suo consiglio: "Bisogna godersi la vita, divertitevi se potete. Io sto bene così, non sono una persona che pretende molto".

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da sabato 31 agosto 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui