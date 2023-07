Una festa, tra amici, per ricordare il fondatore e lo storico presidente della Briantea84, Alfredo Marson.

Una festa in ricordo di Alfredo Marson

Sabato 22 luglio si svolgerà “Alfredo & Friends” in via Montecastello 22 a Capiago Intimiano (nella sede del Gabbiano). Sarà un pomeriggio di amicizia e condivisione in cui ci sarà la possibilità di

stare insieme, giocare all’aperto, mangiare e ascoltare della buona musica.

Briantea84 e Il Gabbiano sono scesi in campo per ricordare l'unico e inimitabile Alfredo Marson, fondatore di entrambe le realtà delle quali è stato anche presidente, con l’idea di radunare nello

stesso luogo tutte le persone che nella vita hanno avuto modo di conoscerlo.

Cosa c'è da sapere

Porte aperte dalle ore 17 (fino a quando non farà buio). Chi fosse interessato a partecipare, per questioni organizzative può contattare Briantea84 (scrivere a info@briantea84.it o chiamare al numero 031731680) o Il Gabbiano (031730622, interno 2 - chiedere di Mariella). Nel caso di pioggia l’evento sarà rinviato.