Una folla per l'ultimo saluto ad Ambrogina

Una chiesa gremita e centinaia di persone affrante per l'ultimo saluto ad Ambrogina Tavecchio, 57enne di Ponte Lambro, colonna dell'associazione Lariosoccorso tanto che i funerali sono stati celebrati a Erba.

L'addio

Le esequie di Ambrogina Tavecchio, morta a 57 anni, si sono svolte questa mattina, venerdì 16 agosto: residente a Ponte Lambro, Ambrogina era conosciutissima a Erba perché volontaria storica (da 40 anni) e membro del Consiglio del Lariosoccorso, aiutante in oratorio, con il figlio Francesco cerimoniere dei chierichetti e il marito Giuseppe titolare di un'officina meccanica storica erbese e da sempre volontario dei Vigili del fuoco (entrambi destinatari di un affettuoso ricordo da parte di Lariosoccorso)

Una donna dall'animo gentile, per il cui saluto tanta gente ha voluto gremire la chiesa e omaggiata da Lariosoccorso e Vigili del Fuoco che si sono schierati anche sul piazzale dove hanno trovato posto diversi mezzi di soccorso e risuonato sirene e musica. Commovente anche il ricordo di Cuore in Erba che l'ha commemorata come una "persona generosa, solare, sempre pronta al sorriso, mentre presenziava nel nostro stand e organizzava anche i volontario di Lariosoccorso in occasione degli eventi della nostra associazione rivolti alla popolazione. Grazie Ambrogina, ci mancherai", ha rimarcato il presidente Aldo Ferrari.

Il funerale è stato celebrato da monsignor Angelo Pirovano, responsabile della Comunità pastorale Sant'Eufemia, da padre Raffaele Finardi, da sempre vicino a Lariosoccorso e da don Raffaele Anfossi, ex vicario erbese tornato apposta per la celebrazione, ora cappellano all'ospedale Manzoni di Lecco.

In chiesa era presente anche il sindaco di Erba, Mauro Caprani. Tanti i ricordi letti in chiesa

La raccolta fondi

Per protrarre nel tempo il ricordo di Ambrogina e aiutare l'associazione per la quale si è spesa in prima persona per tanti anni, è stata anche organizzata una raccolta fondi in sua memoria a favore del Lariosoccorso.