I ritratti saranno proiettati sulla facciata del municipio.

“Scatta una foto contro la violenza sulle donne” è il titolo dell’iniziativa realizzata dall’Amministrazione comunale di Inverigo con la collaborazione del Centro Fotografico per trasformare un gesto semplice in un segnale di consapevolezza.

“No alla violenza”

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Circolo Fotografico Inverigo, in collaborazione con l’Amministrazione, organizza un’iniziativa speciale per sensibilizzare la cittadinanza: appuntamento martedì 25 novembre dalle 10.30 in sala consiliare. Tutti sono invitati a partecipare facendosi ritrarre per dire, con il proprio volto, un chiaro “No alla violenza”. I ritratti realizzati saranno proiettati, nella stessa giornata, sulla facciata del Municipio, trasformandolo in un manifesto contro la violenza. Le proiezioni inizieranno dalle 17.30 alle 19.30, ma in caso di maltempo la proiezione sarà rinviata a giovedì 27.

Mostra realizzata dal Circolo

Nel frattempo il Circolo ha realizzato una mostra fotografica inaugurata proprio questa mattina, sabato 22 novembre. La mostra sarà visitabile sino a giovedì 27 ed è stata allestita in municipio con la collaborazione dei commercianti del territorio.