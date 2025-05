Una giornata "a tutto sport"

Una giornata all’insegna dello sport che coinvolgerà oltre duecento persone e che sarà interamente dedicata ai giovani: torna, anche quest’anno, la Festa dello Sport a Fino Mornasco.

L'idea della Consulta giovani

Spiega Claudio D'Angelo, consigliere con delega alle Politiche giovanili:

"La manifestazione è nata ormai anni fa, nei primi mesi di vita della Consulta giovani. Cinque anni fa avevamo appena inaugurato il campetto da beach volley e volevamo organizzare qualcosa che vivacizzasse un po’ i giovani e che animasse l’inizio dell’estate, portando un po’ di serenità dopo il periodo difficile della pandemia di Covid".

Una manifestazione di successo

Nacque così la Festa dello Sport, che ebbe subito un grande successo. Prosegue il consigliere:

"Abbiamo avuto fin da subito un grande numero di partecipanti, che è cresciuto di anno in anno. Abbiamo avuto sempre circa 200 ragazzi e ragazze iscritti e ogni anno il numero è sempre stato in crescita. Così abbiamo pensato di riproporla anche per quest’anno".

Il consigliere non nasconde l’ottimismo anche per la manifestazione di quest’anno:

"Ci aspettiamo almeno 200 iscritti che, assieme agli accompagnatori, raggiungeranno almeno le 250 persone che in quella giornata gireranno attorno al centro sportivo comunale".

Una giornata di sport

Saranno 3 gli sport proposti: beach volley 4vs4, calcetto 5vs5 e basket3vs3:

"Le iscrizioni alla giornata sono già aperte. Per partecipare basterà compilare il form presente sulle pagine social della Consulta giovani. L’evento è gratuito e aperto a tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 35 anni".

La nuova edizione della Festa dello sport si svolgerà sabato 24 maggio e il centro sportivo in via Leonardo da Vinci si animerà quindi fin dal mattino. La manifestazione partirà infatti dalle 10 e proseguirà per tutta la giornata, fino a circa le 18 della sera.

La collaborazione con altre associazioni:

L’evento è organizzato dalla Consulta giovani, ma coinvolge anche altre realtà finesi: