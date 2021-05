Martedì 18 maggio 2021 il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni ha ospitato il Giornale di Cantù per una giornata al Viminale.

Una giornata al Viminale col sottosegretario Nicola Molteni

Nel suo ufficio romano il sottosegretario ci ha parlato del premier Mario Draghi che ha definito “la figura giusta per portare fuori il nostro Paese da un momento così difficile”. Ma anche del suo rapporto con il ministro Luciana Lamorgese (“Non ci conoscevamo. C’è un’interlocuzione costante e questo è positivo. Ci confrontiamo sia sull’immigrazione che sugli altri temi che afferiscono il Ministero dell’Interno”) e con il leader leghista Matteo Salvini (“Sono contento per l’archiviazione piena ottenuta a Catania, sono felice dal punto di vista umano e personale perché ho vissuto con lui proprio quella stagione politica”). Toccati anche i temi degli sbarchi e dei nuovi decreti per le riaperture. Sullo sfondo resta sempre anche Cantù, la città del cuore che in tanti, tra il corridoi del Viminale, stanno imparando a conoscere grazie ai suo racconti.

