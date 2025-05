Una giornata dedicata a chi cerca lavoro

Il settore Lavoro della Provincia di Como – Centro per l’Impiego di Cantù organizza una mattinata interamente dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con la partecipazione attiva di aziende del territorio, agenzie per il lavoro ed enti specializzati nei servizi di inserimento lavorativo.

L'evento

Giovedì 15 maggio, dalle 9 alle 13, presso l’oratorio San Giovanni Bosco/San Michele in via Andina, chi è in cerca di occupazione o desidera cambiare lavoro avrà la possibilità di incontrare direttamente i recruiter, lasciare il proprio curriculum e partecipare a colloqui conoscitivi per le posizioni aperte. L’evento si inserisce in un contesto lavorativo in evoluzione.

La situazione del mercato

Per il 2024, infatti, il mercato del lavoro del territorio afferente al Centro per l’Impiego di Cantù ha registrato un saldo negativo tra assunzioni e cessazioni nei settori manifatturiero e delle costruzioni, ma segnali positivi in comparti dinamici come il commercio e ristorazione. A caratterizzare positivamente il 2024 è anche l’aumento dei contratti a tempo indeterminato, che evidenzia una crescente tendenza alla stabilizzazione.

Il responsabile del Centro per l'Impiego di Cantù

“Con il Job Day vogliamo creare un ponte diretto tra chi cerca lavoro e chi lo offre, in un momento in cui il mercato locale sta cambiando e richiede nuove competenze e maggiore flessibilità – sottolinea Diego Veronelli, responsabile del Centro per l’Impiego di Cantù – L’evento rappresenta un’occasione concreta per valorizzare i talenti del territorio e sostenere l’occupazione di qualità. Già lo scorso anno, l’iniziativa proposta a Carugo aveva riscosso un grande successo sia tra le aziende, sia tra i cittadini; pertanto, abbiamo voluto ripetere l’esperienza con un format simile".

Le collaborazioni

“Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutto il personale dell’oratorio San Giovanni Bosco/San Michele per la disponibilità e la collaborazione dimostrate in tutte le fasi dell’organizzazione – aggiunge Diego Veronelli – Il supporto offerto ha rappresentato un elemento essenziale per la realizzazione dell’iniziativa in un contesto adeguato, accogliente e funzionale". A supportare l’iniziativa saranno presenti Tecum e Consorzio Galliano – SIL, impegnati nell'inserimento lavorativo e nell’accompagnamento di persone con maggiori difficoltà di accesso al lavoro. Insieme a loro parteciperanno anche le principali agenzie per il lavoro attive sul territorio, tra cui: Synergie, Manpower, Adecco, Staff S.p.A. ed Etjca. Le figure ricercate spaziano in vari ambiti: dagli operai generici e specializzati al personale impiegatizio. Inoltre, la presenza congiunta di aziende, Centro per l’Impiego ed enti accreditati permette di offrire una panoramica completa sul mercato del lavoro locale.