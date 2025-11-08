Ad Inverigo una giornata dedicata alla Caritas. Occasione per ringraziare i volontari e festeggiare insieme.

Un’occasione per ringraziare

Una giornata dedicata alla Caritas ad Inverigo. Domenica 9 novembre sarà occasione per ringraziare quanti nella comunità tengono vivo l’impegno di ascolto e di aiuto del centro caritativo della Comunità, che ha sede all’oratorio San Michele di Romanò Brianza. Lo sportello è aperto al sabato dalle 10 alle 11.30. È possibile e bello unirsi al gruppo dei volontari, sempre in cerca di nuove leve.

Il programma

In chiesa San Michele il programma inizierà alle 9.15, con tempo di preghiera e adorazione, alle 10 la Messa. Alle 12.30 pranzo per volontari e famiglie aiutate da Caritas. Nel tempo di Avvento inoltre riprenderà la raccolta di alimenti nei cesti delle chiese.