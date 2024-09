Una giornata di sport e una targa al campo per ricordare Fabio a due anni dalla morte

Una giornata di sport in memoria di Fabio Livio: a lui sarà intitolato il campetto di Rovascio di Tavernerio con un'apposita targa.

Una giornata di sport e una targa al campo per ricordare Fabio, morto dopo un'immersione

L’iniziativa è stata ideata dall’associazione Le Sorgenti di Rovascio: lì Livio è cresciuto e ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza, e ha giocato per tanti anni nella Asd Rovascio. E la giornata di domenica 6 ottobre, a due anni dalla sua tragica scomparsa a soli 40 anni il 23 ottobre 2022 a seguito di un’immersione sub, sarà all’insegna dello sport e dell’amicizia come lui stesso avrebbe voluto. L’appuntamento è in programma per domenica 6 ottobre e si terrà al campo sportivo di Rovascio: organizzata con la collaborazione del Comune, sarà anche una occasione per «inaugurare» il centro civico di cui sono recentemente terminati gli interventi di riqualificazione con la ristrutturazione del centro civico, piantumazione e recinzione, il livellamento del campetto e molto altro.

Tante le associazioni coinvolte

Alla giornata saranno invitati volontari e dipendenti della Croce Rossa di Lipomo in cui Fabio collaborava da tempo, ma anche i ragazzi delle scuole primarie e secondarie, tutti i ragazzi dell’Asd Rovascio, i sub di Lecco e don Alfonso e Padre Carlo. Presenti anche numerose associazioni del territorio: Pro loco, Consulta giovani, Consiglio comunale dei ragazzi, nonché le scuole in particolare i ragazzi di quarta e quinta della primaria e delle scuole secondarie. Il programma della giornata, al via dalle 10, prevede un torneo di calcio organizzato dal Ccr, seguito dalle premiazioni; alle 13 ristoro. Nel pomeriggio: alle 15 posa della targa in ricordo di Fabio Livio, benedizione con don Alfonso Rossi e Padre Carlo dei Saveriani, a seguire dalle 16 amichevole di calcio tra sindaci della Provincia di Como e Asd Rovascio e rinfresco.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 21 settembre 2024 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui