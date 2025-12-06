Una grande tavolata offerta agli olgiatesi over 80 anni

Buona cucina, musica e karaoke per 110 cittadine e cittadini.

Invito a tavola a Olgiate Comasco per cittadine e cittadini over 80 anni.

Il pranzo per i “Capelli d’argento”

L’idea del Vespa Club Olgiate Comasco e del Comune è quella di regalare una giornata conviviale agli anziani. Domenica 7 dicembre, alle 12.30, saranno ospiti nel salone del centro sportivo comunale “Mario Briccola”, in località Pineta.

Un’idea da 110 e lode

Ben 110 olgiatesi con almeno 80 anni di età hanno risposto con entusiasmo all’invito degli organizzatori. Come da tradizione in cucina e ai tavoli saranno in servizio i volontari del Vespa Club presieduto da Graziano Mirandi, ogni anno affiancati dal sindaco Simone Moretti e altri amministratori comunali.

La collaborazione degli sponsor

Fondamentale, per la riuscita dell’iniziativa, il sostegno di alcuni sponsor. E per tutti gli ospiti è prevista una sorpresa, grazie alla collaborazione dell’azienda Bric’s. Buona cucina, musica e karaoke per un’iniziativa dedicata agli over 80 anni.