Una mamma “miss” a Sanremo

Trenta Mamme Miss di “Miss Mamma Italiana”, sono state protagoniste, nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, a Sanremo. Tra di loro anche Antonella Intini di Cermenate.

Miss Mamma Italiana a Sanremo

Miss Mamma Italiana è un concorso di interesse nazionale dedicato alla figura della mamma, giunto alla sua 33° edizione. Le partecipanti sono state protagoniste, nella giornata di ieri a Sanremo, di una trasmissione televisiva, condotta dal patron di Miss Mamma Italiana e da Rosa Deriu, con la regia di Eugenio Angeli, che sarà trasmessa venerdì 27 febbraio, alle 17 da Canale Italia.

Presente anche una cermenatese

Le Mamme Miss hanno realizzato interviste ad ospiti presenti nello studio di Miss Mamma Italiana, nella “Città dei fiori”, agli addetti ai lavori e alle persone che in questa settimana, affollano fin dal mattino le vie e le piazze sanremesi, per vivere le emozioni della 76° edizione del Festival. Tra loro, anche Antonella Intini, 57 anni, di Cermenate, “Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2024”.