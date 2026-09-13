“Una mano per Gabri”, la raccolta fondi emoziona

“Una mano per Gabri”, raccolta fondi per garantire un arto bionico a un 16enne di Solbiate con Cagno.

“Una mano per Gabri”

Attivata su gofundme, la raccolta ha già superato quota 12.000 euro e punta a raggiungere 25.000 euro. Gabriele Bolis lo scorso giugno ha perso la mano sinistra, a causa dello scoppio di un petardo. Poi il ricovero in ospedale, al Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, e la rinascita: con forza di volontà e il sostegno della famiglia e degli amici.

Una storia di rinascita

Come racconta mamma Luisa Borgogno, fondamentale l’assistenza dell’azienda italiana BionIT Labs. Quindi la decisione di aprire la raccolta, raccontando la storia di Gabriele.

Sensibilizzazione e testimonianza

Sul nuovo numero dei Giornale di Olgiate, in edicola per tutta la settimana, Gabriele e mamma Luisa si raccontano e spiegano la disponibilità del 16enne a sensibilizzare ragazze e ragazzi su ciò che gli è accaduto. L’intento è quello di far riflettere e responsabilizzare.