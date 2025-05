Una mente spaziale e un cuore grande così: a 88 anni Amalia Ercoli-Finzi "porta" 300 persone sulla Luna

L'auditorium del Medioevo di Olgiate Comasco non è bastato per contenere il pubblico accorso all'incontro con Amalia Ercoli-Finzi.

Una lezione eccezionale

Prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica. Nome tra i più importanti al mondo nelle scienze e tecnologie aerospaziali. Consulente scientifica della Nasa, dell’Asi e dell’Esa, principal investigator responsabile dello strumento SD2 sulla sonda spaziale Rosetta. Amalia Ercoli-Finzi, 88 anni compiuti il mese scorso, ha tenuto una lezione bellissima per l'Università degli adulti di Olgiate Comasco. Martedì 13 maggio presenti 305 persone, per accogliere tutti, necessario utilizzare anche la sala al piano terra in videocollegamento. L'ennesimo successo dell'Università presieduta da Maria Rita Livio.

Scienza e ironia

La verve di Amala Ercoli-Finzi, abbinata alla capacità di divulgare concetti scientifici e tecnologici rendendoli accessibili a tutti, ha letteralmente trascinato il pubblico. Applausi prolungati, esplicitando così l'entusiasmo di poter fruire di una lezione che ha spaziato - è proprio il caso di dire - a trecentosessanta gradi - dalle conquiste dell'umanità nello spazio (a partire dal 1957) ai traguardi ancora da raggiungere. In primis, il progetto che vede la stessa Amalia Ercoli-Finzi attivissima con il Politecnico di Milano e per una missione che porti l'essere umano sulla Luna, dove verrà realizzato un orto botanico.

Valorizzare le donne, dare fiducia ai giovani

In particolare, l'attesissima relatrice ha sottolineato il valore di un ampio gruppo di donne impegnate nel lavoro di ricerca per nuove conquiste spaziali. Un concetto marcato con ironia, proprio per evidenziare come dal punto di vista del riconoscimento del valore delle donne ci sia ancora molto da fare. Inoltre, dall'alto della sua esperienza, l'appello a coinvolgere le giovani e i giovani. A dare loro fiducia. A permettere anche di fare sbagli, pronti a correggerli ma senza imposizioni. "Mi occupo di missioni spaziali e la nostra missione più vicina è quella sulla Luna - le parole di Amalia Ercoli-Finzi - Abbiamo voluto far vedere che in questo mondo delle missioni di esplorazione, che è un mondo tipicamente maschile, ci sono tante donne brave e capaci. Ci sono tante donne italiane che stanno lavorando bene e con successo"

Lo stoccata allo Stato

Un fiume in piena di conoscenza, curiosità intellettuale e anche denuncia della condizione attuale della cultura in Italia. "Siamo in un momento in cui in Italia la cultura conta meno di zero. Ci sono soldi per tutto, tranne che per la cultura. Abbiamo chiesto un contributo allo Stato, ma ci ha dato un quarto di quanto richiesto. Volevo restituirglielo... E' come l'aumento di 3 euro alle pensioni... E' bello essere qui perché voi, nonostante quello che è il sentire generale, siete convinti che la cultura sia l'unica cosa che caratterizza un Paese. Senza cultura non si costruisce il futuro".