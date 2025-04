Una mostra al "Melotti" dedicata a Romano Barocchi

Sarà visitabile fino al 17 maggio 2025 la mostra dedicata a Romano Barocchi allestita all’interno della biblioteca del liceo artistico e delle scienze umane «Fausto Melotti» di Cantù.

Si tratta di una nostra già allestita a Trieste all’Archivio di Stato a cura del figlio di Barocchi, Roberto, con lo scopo di favorire la conoscenza di una figura significativa nel panorama culturale del secolo scorso per il ruolo professionale e didattico svolto, in particolare, nel campo della progettazione del mobile.

Dalla collaborazione tra Roberto Barocchi e la dirigente del Melotti, Anna Proserpio, è nata quindi l’idea di proporre la mostra anche a Cantù, nella biblioteca del liceo.

Spiega Lidia Rati che, assieme a Ferdinando Marzorati ha dato un contributo all'allestimento per gli anni canturini di Barocchi:

"Come contributo della scuola abbiamo voluto focalizzare l’attenzione sugli anni di permanenza di Barocchi nella nostra città come direttore della Scuola d’Arte di Cantù (dal 1940 al 1955). Abbiamo quindi il piacere di esporre opere progettate da lui. Alcune non si sono mai viste a Cantù, perché prestate per la mostra da provati. Tra questi, in particolare un merletto, l’unico progettato da Barocchi".