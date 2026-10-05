Una mostra dedicata all’artista Rodolfo Colombo

Una mostra dedicata a Rodolfo Colombo.

L’iniziativa

L’associazione Amici dei musei della città di Cantù e del suo territorio propone la mostra «Spazio Mobile», con le opere di Rodolfo Colombo. L’artista, autodidatta, dopo aver sviluppato una sua silenziosa ricerca in campo fotografico, giunge alla scultura sul finire degli anni Ottanta. Lo stesso anima per alcuni anni la proposta culturale a Novedrate, località ove risiede, presentando presso il Circolo culturale «Puntounoarte» importanti artisti dell’arte astratta, tra i quali Carla Badiali, Aldo Galli, Mario Radice, Manlio Rho, Bruno Munari, Luigi Veronesi e Piero Dorazio. Nel frattempo realizza numerose sculture in acciaio corten e in legno, esposte in importanti mostre, mentre alcune di grandi dimensioni sono collocate in spazi pubblici. Negli anni più recenti si dedica a riempire con una sua grafia personale grandi fogli di carta, che sotto l’apparenza di una decorazione geometrica nascondono un sentito omaggio ad alcuni scritti dei grandi della letteratura. Tra le tante collettive a cui ha partecipato si ricorda Scultura lombarda nel Seprio, tenutasi nel 2005 a Castelseprio e a Gornate. Tra le personali, va segnalata la mostra del 2008 nell’ex chiesa di San Francesco a Como: Rodolfo Colombo. Una scultura tra luce e suono, a cura di Luigi Cavadini e con catalogo pubblicato da Silvana Editoriale.

Gli orari della mostra

La mostra canturina sarà aperta al pubblico dal 10 al 25 ottobre nel Cortile delle Ortensie, in via Matteotti. L’inaugurazione è prevista per sabato 10 ottobre alle 18 con gli orario apertura: venerdì 15.30-18.30 mentre sabato e domenica: 10-12.30/ 15.30-18.30.