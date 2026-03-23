Una mostra dell’International School allo Yacht Club

Martedì 24 marzo, dalle 10 alle 13, “Bringing Learning Alive: An Exhibition of the IB in Action” negli spazi dello Yacht Club di Como. Sarà un’occasione di apertura della scuola alla comunità locale, offrendo a famiglie e cittadini del territorio la possibilità di conoscere da vicino i progetti e le attività sviluppate dagli studenti durante l’anno scolastico. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria tramite il link apposito.

Philippa Smithson, head of School dell’istituto dichiara: “Ringrazio lo Yacht Club di Como per l’ospitalità. Questa mostra rappresenta un momento molto significativo per i nostri ragazzi e per la nostra comunità scolastica. I progetti che saranno presentati il 24 marzo sono il risultato di ricerca accademica, spirito di collaborazione e curiosità, elementi centrali dell’approccio IB e del modo in cui gli studenti imparano a osservare e interpretare il mondo che li circonda”.

Condivisione e dialogo

Gioacchino Favara, presidente dello Yacht Club: “Lo Yacht Club Como è da sempre un punto di incontro per la comunità del lago. Ospitare una mostra dedicata ai progetti degli stuenti è un modo concreto per sostenere l’educazione e dare spazio alle idee e al talento dei giovani che crescono nel nostro territorio. Desideriamo che l’evento diventi un momento di condivisione e dialogo”.