Una mostra e un plastico per "il compleanno" del paese: l'idea di due cittadini

Una mostra e un plastico per raccontare la storia di Lurago d'Erba in occasione dell’anniversario di fondazione del Comune, che nacque l'1 novembre 1883: questa la bella iniziativa dei luraghesi Elio Anzani e Giuseppe Torchiana.

Sarà presentato giovedì prossimo in sala consiliare

Giovedì 31 ottobre in sala consiliare il Comune e la biblioteca «Rosa Maria Picotti» organizzano un incontro per raccontare la storia e la mostra sul paese. Durante l’incontro verrà presentato e inaugurato un plastico del paese, creato dalla dedizione dei luraghesi Anzani e Torchiana, che dialogheranno anche con Federico Bassani, ex sindaco, tuttora assessore ai Lavori pubblici e all’Urbanistica.

Nella stessa sede sarà inaugurata una mostra che rappresenta com’è cambiata l’urbanizzazione del territorio dal 1958 fino a oggi. La mostra verrà sempre realizzata da Elio Anzani. L'autore del plastico insieme a Torchiana spiega così l'iniziativa:

“Io e Giuseppe siamo appassionati di montagna, infatti i primi plastici realizzati rappresentano proprio le montagne del nostro territorio, e ci è venuto spontaneo poi rappresentare anche il nostro paese. Il plastico che verrà inaugurato sarà inerente al territorio attuale, invece per raccontare l’evoluzione del paese, abbiamo anche pensato di realizzare dei pannelli informativi contenenti dati storici e anche foto aeree. Il plastico nasce anche con la finalità di voler dare ai cittadini un’idea visiva del territorio in un’altra forma”.

A spiegare l'evento è anche Bassani (nella foto):

«Abbiamo organizzato un momento col fine di parlare della storia di Lurago, con la possibilità di vedere nel dettaglio com’è cambiato il territorio - ha spiegato - L’incontro inizierà con l’inaugurazione del plastico che rappresenterà il paese. Elio è stato un dipendente pubblico, invece Giuseppe è un ingegnere, entrambi abitano a Lurago sono in pensione e hanno dedicato del tempo alla realizzazione del plastico. Una volta conclusi i lavori del PNRR presso la scuola luraghese, abbiamo intenzione di posizionarvi l’oggetto. Continuando a parlare dell’incontro, è possibile affermare che intorno al plastico verranno posizionati dei pannelli informativi, grazie ai quali sarà possibile approfondire la storia del paese: questa sarà la mostra realizzata da Anzani. Ad esempio sui pannelli verranno mostrate foto aeree e documentazioni cartacee che raccontano l’evoluzione del territorio».

Il plastico e la mostra saranno anche visitabili durante gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali. Un obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di organizzare delle apposite iniziative col fine di raccontare la storia del paese. Un esempio è anche l’archivio fotografico digitale «Lurago 1883» che prende il nome dall’anno in cui è stata fondata Lurago. Grazie all’archivio è possibile visionare specifiche foto che rappresentano alcune tappe della vita del paese.