Una Mostra Mercato Artigianato da 30mila ingressi

La manifestazione archivia l'edizione 2026 confermando il proprio richiamo di pubblico e segnando un cambio di passo nella comunicazione e nella promozione degli eventi. Per la prima volta, Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Lecco e CNA Lombardia Nord Ovest hanno lavorato insieme a un progetto condiviso.

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Si chiude con una conferma del pubblico la 53sima Mostra Mercato Artigianato che alla giornata di domenica 1 novembre registra quasi 30.000 ingressi al polo di Erba. Un risultato che attesta l’interesse verso una manifestazione che, anno dopo anno, continua a rappresentare un punto di riferimento per il mondo dell’artigianato e per il pubblico che ne riconosce il valore.

Il bilancio complessivo

Ma il dato degli ingressi, pur significativo, non è l’unica notizia di questa edizione. La 53esima Mostra Mercato Artigianato segna soprattutto un cambio di passo, a partire dalla comunicazione e dalla promozione degli eventi, frutto di un lavoro condiviso che ha visto sedere allo stesso tavolo Lariofiere, Confartigianato Imprese Como e Lecco e, per la prima volta, CNA Lombardia Nord Ovest. Una collaborazione che non si è fermata agli aspetti organizzativi, ma trova espressione nel programma e nello spirito stesso della mostra. Le cinque giornate della fiera sono state animate da musica dal vivo, dimostrazioni, artigiani e giovani al lavoro, protagonisti di un racconto concreto della bellezza e del valore del fatto a mano. L’obiettivo era chiaro: fare in modo che dalla Mostra emergessero i valori che costituiscono il denominatore comune dell’artigianato, al di là delle diverse appartenenze associative e sindacali.

Perché, come è stato più volte sottolineato nel corso della manifestazione, nessuno vince da solo.

Un messaggio lanciato con forza già durante il momento istituzionale di apertura e ribadito, attraverso le iniziative e il lavoro condiviso, fino all’ultimo giorno. È forse proprio questo il significato più profondo della Mostra: unire anziché dividere, fare rete, mettere a sistema competenze, esperienze e progettualità. Perché un’impresa, un’organizzazione o un individuo crescono davvero quando cresce anche il contesto che li accoglie, li sostiene e offre loro nuove opportunità.

La manifestazione ha voluto così proporsi non soltanto come una vetrina commerciale, ma come uno spazio di incontro e di valorizzazione di un patrimonio economico, culturale e umano che appartiene al territorio. Un luogo in cui il saper fare artigiano dialoga con le nuove generazioni, la tradizione incontra l’innovazione e le imprese possono riconoscersi parte di una comunità più ampia.

Il premio

Come da tradizione, la chiusura della Mostra è stata accompagnata dall’assegnazione del Premio Qualità Mauro Cazzaniga, riconoscimento conferito all’azienda artigiana del comparto legno arredo che meglio interpreta i valori di eccellenza e ricerca del bello, tanto nel prodotto quanto nella presentazione del proprio spazio espositivo all’interno della manifestazione.

Il premio, intitolato alla memoria di Mauro Cazzaniga, imprenditore artigiano, storico espositore e presidente per un biennio della Mostra Mercato Artigianato, prematuramente scomparso nel 2013, è stato assegnato quest’anno a Viganò Intrecci, azienda di Lurago d’Erba, con la seguente motivazione:

“Per la capacità di custodire e rinnovare un sapere artigiano antico, trasformandolo in un progetto d’impresa contemporaneo, capace di coniugare qualità, competenza e visione. Attraverso la lavorazione del rattan e del midollino, l’azienda interpreta una tradizione profondamente radicata nella cultura artigiana del territorio, dando vita a prodotti di pregio in cui la sapienza manuale, l’attenzione al dettaglio e la cura delle lavorazioni si incontrano con sensibilità progettuale e modernità. Alla terza generazione di una famiglia di artigiani, Viganò Intrecci dimostra che la tradizione non è un patrimonio da conservare immutato, ma un sapere vivo, da far evolvere e tramandare. Un percorso che trova la sua espressione più significativa anche nel modello di gestione dell’impresa, fondato sull’ascolto, sulla fiducia e sulla valorizzazione delle persone. Perché la qualità non risiede soltanto nel prodotto finito, ma anche nelle competenze di chi lo realizza, nella trasmissione del mestiere e nella capacità di creare un ambiente di lavoro in cui esperienza e nuove generazioni possano crescere insieme. Un riconoscimento, dunque, a un’impresa che interpreta nel modo più autentico il valore dell’artigianato: saper fare con eccellenza, innovare senza perdere le proprie radici e costruire il futuro mettendo al centro le persone».

Un riconoscimento che racchiude, in fondo, anche il messaggio che questa 53^ edizione ha voluto trasmettere: l’artigianato è molto più di una tecnica produttiva o di un prodotto ben fatto. È cultura d’impresa, trasmissione di competenze, capacità di innovare e, soprattutto, valore delle persone e delle relazioni.”

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