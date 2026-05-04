A Tavernerio una mostra per sensibilizzare alla tutela della fauna selvatica del territorio e contro il bracconaggio.

Visitabile fino al 17 maggio

Interessante iniziativa al centro civico della frazione di Ponzate (piazza Garibaldi) grazie alla collaborazione tra il Comune e la Polizia provinciale di Como.

E’ stata inaugurata venerdì scorso l’esposizione «La lotta al bracconaggio e gli strumenti di cattura vietati», a cura della Polizia Provinciale di Como, con il contributo di Gian Piero Broggi. L’esposizione sarà aperta nei fine settimana fino al 17 maggio in sala espositiva (orari: sabato 9-12 e 14-18; domenica 9-12.30).

Nell’ambito della mostra, giovedì 14 maggio alle 20.45 in auditorium comunale è programmata una serata informativa a tema «La tutela della fauna selvatica del nostro territorio nelle attività della Polizia provinciale», aperta a tutta la cittadinanza. Iniziative a ingresso libero.